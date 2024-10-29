На Київщині відкрили ще один хаб для ветеранів
Київ • УНН
В Ірпені запрацював "VETERAN SPACE. IRPIN" - хаб для ветеранів, їхніх сімей та родин полеглих Героїв. Проєкт реалізовано коштом меценатів та міста, надаватиме психологічну, юридичну та реабілітаційну допомогу.
В Ірпені відкрили унікальний інклюзивний простір для ветеранів, їхніх сімей та родин полеглих Героїв "VETERAN SPACE. IRPIN". Це вже третій хаб такого формату на Київщині. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.
"Завдання Президента України Володимира Зеленського – максимальна підтримка ветеранів. В області сьогодні понад 80 тисяч ветеранів та членів родин загиблих і ми працюємо над тим, щоб кожен з них отримував необхідну допомогу. Кожен ветеранський хаб – єдиний простір, де наші захисники та їхні родини можуть отримати комплексну допомогу. Зокрема, психологічну, юридичну, реабілітацію та соціалізацію, підтримку бізнес-проєктів", – додав він.
"VETERAN SPACE. IRPIN" – спільний проєкт Київської ОВА, Ірпінської міської ради та платформи "VETERAN. PRO" Міністерства у справах ветеранів. Реалізували проєкт коштом меценатів. Приміщення відремонтували та облаштували представники ірпінського бізнесу. Коштом міста встановили сходовий підйомник та закупили необхідні меблі.
"Ветеранам доводиться проходити нелегкий шлях адаптації до цивільного життя. І ми маємо зробити його максимально комфортним, без бюрократії, з конкретними, ефективними та оперативними рішеннями, якого б питання це не стосувалося", – додав начальник Київської ОВА.
Перші два ветеранські простори відкрили в Броварах та Борисполі наприкінці серпня цього року. Туди із конкретними запитами вже звернулися 574 ветерани чи їхні рідні.
"Поставив завдання перед усіма – вирішувати кожне питання захисників та їхніх родин. Перелік послуг, які надаватимемо в хабах, постійно будемо розширяти. Бо маємо реагувати на всі без винятку потреби захисників та їхніх родин. Невдовзі такий хаб плануємо відкрити у Білій Церкві. В перспективі прагнемо, щоб такі ветеранські просторі були у кожному місті Київщини", – сказав Руслан Кравченко.