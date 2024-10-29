На Киевщине открыли еще один хаб для ветеранов

В Ирпене открыли уникальное инклюзивное пространство для ветеранов, их семей и семей павших Героев "VETERAN SPACE. IRPIN". Это уже третий хаб такого формата на Киевщине. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

"Задача Президента Украины Владимира Зеленского - максимальная поддержка ветеранов. В области сегодня более 80 тысяч ветеранов и членов семей погибших и мы работаем над тем, чтобы каждый из них получал необходимую помощь. Каждый ветеранский хаб - единое пространство, где наши защитники и их семьи могут получить комплексную помощь. В частности, психологическую, юридическую, реабилитацию и социализацию, поддержку бизнес-проектов", - добавил он.

"VETERAN SPACE. IRPIN" - совместный проект Киевской ОВА, Ирпенского городского совета и платформы "VETERAN. PRO" Министерства по делам ветеранов. Реализовали проект за счет меценатов. Помещение отремонтировали и обустроили представители ирпенского бизнеса. За счет города установили лестничный подъемник и закупили необходимую мебель.

"Ветеранам приходится проходить нелегкий путь адаптации к гражданской жизни. И мы должны сделать его максимально комфортным, без бюрократии, с конкретными, эффективными и оперативными решениями, какого бы вопроса это ни касалось", - добавил начальник Киевской ОВА.

Первые два ветеранских пространства открыли в Броварах и Борисполе в конце августа этого года. Туда с конкретными запросами уже обратились 574 ветерана или их родные.

"Поставил задачу перед всеми - решать каждый вопрос защитников и их семей. Перечень услуг, которые будем предоставлять в хабах, постоянно будем расширять. Потому что должны реагировать на все без исключения потребности защитников и их семей. Вскоре такой хаб планируем открыть в Белой Церкви. В перспективе хотим, чтобы такие ветеранские пространства были в каждом городе Киевщины", - сказал Руслан Кравченко.