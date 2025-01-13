На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА
Київ • УНН
У Київській та інших північних і східних областях оголошено повітряну тривогу через рух ворожих БпЛА. Зафіксовано активність тактичної авіації та бомбардувальників Ту22-М3.
У Київській області зафіксовано рух ворожих БПЛА, працюють сили ППО, повідомили у Київській ОВА у Telegram у понеділок, пише УНН.
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"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - повідомили у Київській ОВА.
У Київській та низці інших областей - повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих дронів, а також про активність ворожої тактичної авіації на півночі та загрозу застосування авіаційних засобів ураження, як і про те, що у повітрі перебувають ворожі дальні бомбардувальники Ту22-М3.
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