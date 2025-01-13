Над Україною збили 78 зі 110 дронів під час нічної атаки рф

росія вночі атакувала Україну 110 дронами, збито 78 безпілотників у 12 областях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 січня (із 19.00 12 січня) противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)