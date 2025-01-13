Над Украиной сбили 78 из 110 дронов во время ночной атаки рф
Киев • УНН
россия атаковала Украину 110 дронами с разных направлений. Силы обороны уничтожили 78 ударных БпЛА и зафиксировали повреждения инфраструктуры в нескольких областях.
россия ночью атаковала Украину 110 дронами, сбито 78 беспилотников в 12 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 января (с 19.00 12 января) противник атаковал 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 78-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников, как указано, на Сумщине, Киевщине, Житомирщине и на Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта (предварительно без жертв и пострадавших).
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