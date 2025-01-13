Над Украиной сбили 78 из 110 дронов во время ночной атаки рф

россия ночью атаковала Украину 110 дронами, сбито 78 беспилотников в 12 областях, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 января (с 19.00 12 января) противник атаковал 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 78-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор - локационно потерян (без негативных последствий)