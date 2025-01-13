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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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140 боевых столкновений за сутки: где на фронте горячее всего

Киев  •  УНН

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На фронте зафиксировано 140 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 58 атак. Противник нанес 42 авиаудара и совершил более 6000 обстрелов украинских позиций.

За минувшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений на фронте, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 13 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 42 авиаудара, сбросив 58 КАБ, один ракетный удар с применением одной ракеты. Кроме этого, осуществил более шести тысяч обстрелов, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2992 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, пять средств противовоздушной обороны, два склада с боеприпасами, шесть артиллерийских средств и еще три другие важные цели российских захватчиков", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Твердохлебово, Терны и Заречное.

На Краматорском направлении зафиксировано 15 боестолкновений в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Проминь, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлиное, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времовка и Ривнополь. На направлении активно работала авиация противника.

На Сиверском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг провел один безуспешный штурм.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 443 артиллерийских обстрела, нанес 14 авиационных ударов, применив 16 КАБ", - сказано в сводке.

Наши воины, как указано, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники13.01.25, 07:25 • 19806 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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