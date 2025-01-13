Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1510 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 26 БМП, 37 артсистем и 183 БПЛА противника.
Враг потерял 1510 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 12.01.25:
- Личный состав: 809 760 (+1510).
- Танки: 9764 (+8).
- Бронированные боевые машины: 20315 (+26).
- Артиллерийские системы: 21876 (+37).
- РСЗВ: 1261 (+1).
- Средства ПВО: 1044 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22204 (+183).
- Крылатые ракеты: 3018.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 33708 (+110).
- Специальная техника: 3695 (+1).
На фронте происходило 124 боестолкновения: где горячее всего - Генштаб13.01.25, 02:42 • 17580 просмотров