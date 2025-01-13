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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники

Агрессор потерял за сутки более 1500 военных и сотни единиц техники

Киев  •  УНН

 • 8832 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1510 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 26 БМП, 37 артсистем и 183 БПЛА противника.

Враг потерял 1510 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 12.01.25:

- Личный состав: 809 760 (+1510).

- Танки: 9764 (+8).

- Бронированные боевые машины: 20315 (+26).

- Артиллерийские системы: 21876 (+37).

- РСЗВ: 1261 (+1).

- Средства ПВО: 1044 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 22204 (+183).

- Крылатые ракеты: 3018.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 33708 (+110).

- Специальная техника: 3695 (+1).

На фронте происходило 124 боестолкновения: где горячее всего - Генштаб13.01.25, 02:42 • 17580 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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