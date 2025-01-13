На фронте происходило 124 боестолкновения: где горячее всего - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 124 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг 50 раз пытался прорвать оборону.
Всего на передовой произошло 124 боевых столкновения. Силы противника продолжают больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении захватчики 4 раза били в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань.
На Купянском направлении агрессор 8 раз штурмовал в районах Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении террористы 11 раз атаковали вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.
На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений неподалеку Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты 11 раз атаковали вблизи населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.
На Покровском направлении противник 50 раз пытался прорвать оборону возле населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлино, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Новоандреевка, Дачное, Шевченко и Янтарное.
На Новопавловском направлении враг 9 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Нескучное, Времовка и Ровнополь.
Силы обороны отбили 22 атаки врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте12.01.25, 16:30 • 24258 просмотров