Силы обороны отбили 22 атаки врага на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
На фронте произошло 75 боевых столкновений, самые активные бои на Покровском и Торецком направлениях. Противник предпринял 33 попытки наступления на Покровском направлении, из которых 22 атаки были отбиты.
С начала воскресенья, 12 января, на фронте произошло 75 боевых столкновений. Активнее всего оккупанты штурмовали позиции украинских защитников на Покровском и Торецком направлениях. Зато Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.
Вблизи населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань на Харьковском направлении с начала суток враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.
На Купянском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Петропавловки и Песчаного. Три боестолкновения закончились, еще три - продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались три атаки противника.
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Силы обороны отбили восемь атак россиян вблизи Белой Горы, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Еще продолжаются четыре атаки противника.
На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Удачное, Котлиное, Нововасильевка, Серебряное, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 22 атаки, 11 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
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На Новопавловском направлении оккупанты один раз атаковали позиции наших войск возле Константинополя. На Новополь враг сбросил три КАБ.
На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили две атаки российских захватчиков, еще три атаки продолжаются. Противник совершил более 220 обстрелов и нанес четыре авиаудара.