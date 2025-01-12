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Сили оборони відбили 22 атаки ворога на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Сили оборони відбили 22 атаки ворога на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 29071 перегляди

На фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найактивніші бої на Покровському та Торецькому напрямках. Противник здійснив 33 спроби наступу на Покровському напрямку, з яких 22 атаки було відбито.

Від початку неділі, 12 січня, на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти штурмувати позиції українських захисників на Покровському та Торецькому напрямках. Натомість Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань на Харківському напрямку з початку доби ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Петропавлівки та Піщаного. Три боєзіткнення закінчилося, ще три – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Незавершеними залишилися три атаки противника.

росіяни вже можуть завдавати ударів по прикордонних громадах Дніпропетровщини: що відомо12.01.25, 16:10 • 41236 переглядiв

Сили оборони відбили вісім атак росіян поблизу Білої Гори, Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку. Ще тривають чотири атаки противника.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 22 атаки, 11 боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Окупанти в Торецьку маскуються під цивільних: як їх викривають12.01.25, 15:27 • 34858 переглядiв

На Новопавлівському напрямку окупанти один раз атакували позиції наших військ біля Костянтинополя. На Новопіль ворог скинув три КАБ.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили дві атаки російських загарбників, ще три атаки тривають. Противник здійснив понад 220 обстрілів та завдав чотири авіаудари.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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