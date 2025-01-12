росіяни вже можуть завдавати ударів по прикордонних громадах Дніпропетровщини: що відомо

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Київ • УНН

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Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км. Ворог може завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

Ворог вже має можливість завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах Дніпропетровщини з території Донеччини. Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Як вказав Лікашук, за підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області)

Тому в зоні підвищеної небезпеки перебувають такі громади:

- Великомихайлівська;

- Маломихайлівська;

- Новопавлівська;

- Межівська;

- Покровська;

- Петропавлівська;

- Васильківська.

Небезпека охоплює не лише східну частину Синельниківського району, а й сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

Жителям цих громад важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки.

Окупанти завдали 29 атак по Сумській області: які громади постраждали найбільше12.01.25, 03:37 • 31233 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
donetskДонецьк

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