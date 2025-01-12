росіяни вже можуть завдавати ударів по прикордонних громадах Дніпропетровщини: що відомо
Київ • УНН
Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км. Ворог може завдавати ударів керованими авіабомбами та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.
Ворог вже має можливість завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах Дніпропетровщини з території Донеччини. Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає УНН.
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Як вказав Лікашук, за підтвердженими даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км (від тимчасово окупованого села Солоне Донецької області)
Тому в зоні підвищеної небезпеки перебувають такі громади:
- Великомихайлівська;
- Маломихайлівська;
- Новопавлівська;
- Межівська;
- Покровська;
- Петропавлівська;
- Васильківська.
Небезпека охоплює не лише східну частину Синельниківського району, а й сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.
Жителям цих громад важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги та неухильно дотримуватися правил безпеки.
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