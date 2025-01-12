россияне уже могут наносить удары по приграничным громадам Днепропетровщины: что известно
Киев • УНН
Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 км. Враг может наносить удары управляемыми авиабомбами и артиллерией по приграничным громадам с территории Донецкой области.
Враг уже имеет возможность наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией по приграничным громадам Днепропетровщины с территории Донецкой области. Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Как указал Ликашук, по подтвержденным данным ресурса Deep State, расстояние от линии фронта до границ Днепропетровщины сократилось до менее чем 7 км (от временно оккупированного села Соленое Донецкой области)
Поэтому в зоне повышенной опасности находятся такие общины:
- Великомихайловская;
- Маломихайловская;
- Новопавловская;
- Межевская;
- Покровская;
- Петропавловская;
- Васильковская.
Опасность охватывает не только восточную часть Синельниковского района, но и соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления.
Жителям этих общин важно реагировать на сигналы воздушной тревоги и неукоснительно соблюдать правила безопасности.
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