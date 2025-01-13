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На фронті точилося 124 боєзіткнення: де найгарячіше - Генштаб

На фронті точилося 124 боєзіткнення: де найгарячіше - Генштаб

Київ • УНН

 • 94090 перегляди

За минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 50 разів намагався прорвати оборону.

Загалом на передовій відбулося 124 бойових зіткнення. Сили супротивника продовжують найбільше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку загарбники 4 рази били в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку агресор 8 разів штурмував у районах Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку терористи 11 разів атакували поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень неподалік Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 11 разів атакували поблизу населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку противник 50 разів намагався прорвати оборону біля населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог 9 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль.

Сили оборони відбили 22 атаки ворога на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті12.01.25, 16:30 • 29071 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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