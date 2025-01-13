Агресор втратив за добу понад 1500 військових та сотні одиниць техніки
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1510 ворожих військових. Також знищено 8 танків, 26 БМП, 37 артсистем та 183 БПЛА противника.
Ворог втратив 1510 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 12.01.25:
- Особовий склад: 809 760 (+1510).
- Танки: 9764 (+8).
- Броньовані бойові машини: 20315 (+26).
- Артилерійські системи: 21876 (+37).
- РСЗВ: 1261 (+1).
- Засоби ППО: 1044 (+2).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 22204 (+183).
- Крилаті ракети: 3018.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33708 (+110).
- Спеціальна техніка: 3695 (+1).
На фронті точилося 124 боєзіткнення: де найгарячіше - Генштаб13.01.25, 02:42 • 94090 переглядiв