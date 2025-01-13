140 бойових зіткнень за добу: де на фронті найгарячіше

За минулу добу зафіксовано 140 бойових зіткнень на фронті, найбільше - на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 13 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаудари, скинувши 58 КАБ, один ракетний удар із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 126 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2992 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників", - ідеться у зведенні.

За напрямками ситуація така:

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.

На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 443 артилерійських обстріли, завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБ", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як вказано, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Агресор втратив за добу понад 1500 військових та сотні одиниць техніки