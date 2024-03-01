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На Київщині поліцейські "викрили" фермера, який незаконно окультурив майже півгектара землі

Київ • УНН

 • 59225 перегляди

Поліція Київської області виявила, що 37-річний фермер незаконно захопив і обробляв майже півгектара державної землі вартістю близько 40 000 доларів США для вирощування сільськогосподарських культур.

На Київщині поліцейські "викрили" фермера, який незаконно окультурив майже півгектара землі

На Київщині в Рокитному поліцейські викрили фермера, який самовільно заволодів землею, вартістю майже 1,3 мільйона гривень. Він зайняв ніким не зайнятий  клаптик землі й зробив його придатним для використання під вирощування сільгоспкультур. Яка відповідальність загрожує  чоловіку розповіли у поліції Київщини, передає УНН.

Весною торік, 37-річний чоловік заволодів державними землями у Рокитному, загальною площею майже пів гектара. Правоохоронці вияснили, що обвинувачений самовільно зайняв земельну ділянку з метою вирощування сільськогосподарських культур. Фігурант відшкодував завдані державі збитки, оскільки повернув земельну ділянку в державну власність, надавши їй придатний для використання стан.

– розповіли у поліції.

Деталі

Зазначається, що слідчі закінчили досудове розслідування за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України) і скерували матеріали до суду.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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