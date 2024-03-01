На Київщині поліцейські "викрили" фермера, який незаконно окультурив майже півгектара землі
Київ • УНН
Поліція Київської області виявила, що 37-річний фермер незаконно захопив і обробляв майже півгектара державної землі вартістю близько 40 000 доларів США для вирощування сільськогосподарських культур.
На Київщині в Рокитному поліцейські викрили фермера, який самовільно заволодів землею, вартістю майже 1,3 мільйона гривень. Він зайняв ніким не зайнятий клаптик землі й зробив його придатним для використання під вирощування сільгоспкультур. Яка відповідальність загрожує чоловіку розповіли у поліції Київщини, передає УНН.
Весною торік, 37-річний чоловік заволодів державними землями у Рокитному, загальною площею майже пів гектара. Правоохоронці вияснили, що обвинувачений самовільно зайняв земельну ділянку з метою вирощування сільськогосподарських культур. Фігурант відшкодував завдані державі збитки, оскільки повернув земельну ділянку в державну власність, надавши їй придатний для використання стан.
Деталі
Зазначається, що слідчі закінчили досудове розслідування за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України) і скерували матеріали до суду.