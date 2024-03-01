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На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли

На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 21:41  •  7338 просмотра

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Полиция Киевской области обнаружила, что 37-летний фермер незаконно захватил и обрабатывал почти полгектара государственной земли стоимостью около 40 000 долларов США для выращивания сельскохозяйственных культур.

На Киевщине в Ракитном полицейские разоблачили фермера, который самовольно завладел землей, стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. Он занял никем не занятый  клочок земли и сделал его пригодным для использования под выращивание сельхозкультур. Какая ответственность грозит  мужчине рассказали в полиции Киевщины, передает УНН.

Весной прошлого года, 37-летний мужчина завладел государственными землями в Ракитном, общей площадью почти пол гектара. Правоохранители выяснили, что обвиняемый самовольно занял земельный участок с целью выращивания сельскохозяйственных культур. Фигурант возместил нанесенный государству ущерб, поскольку вернул земельный участок в государственную собственность, предоставив ей пригодное для использования состояние.

- рассказали в полиции.

Детали

Отмечается, что следователи закончили досудебное расследование по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства (ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины) и направили материалы в суд.

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

КиевКриминал и ЧП
kievКиев
На Київщині поліцейські "викрили" фермера, який незаконно окультурив майже півгектара землі
In Kyiv region, police "exposed" a farmer who illegally cultivated almost half a hectare of land
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На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли

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