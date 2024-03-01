На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли
Киев • УНН
Полиция Киевской области обнаружила, что 37-летний фермер незаконно захватил и обрабатывал почти полгектара государственной земли стоимостью около 40 000 долларов США для выращивания сельскохозяйственных культур.
На Киевщине в Ракитном полицейские разоблачили фермера, который самовольно завладел землей, стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. Он занял никем не занятый клочок земли и сделал его пригодным для использования под выращивание сельхозкультур. Какая ответственность грозит мужчине рассказали в полиции Киевщины, передает УНН.
Весной прошлого года, 37-летний мужчина завладел государственными землями в Ракитном, общей площадью почти пол гектара. Правоохранители выяснили, что обвиняемый самовольно занял земельный участок с целью выращивания сельскохозяйственных культур. Фигурант возместил нанесенный государству ущерб, поскольку вернул земельный участок в государственную собственность, предоставив ей пригодное для использования состояние.
Детали
Отмечается, что следователи закончили досудебное расследование по факту самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства (ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины) и направили материалы в суд.
На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли
Полиция Киевской области обнаружила, что 37-летний фермер незаконно захватил и обрабатывал почти полгектара государственной земли стоимостью около 40 000 долларов США для выращивания сельскохозяйственных культур.
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