На Київщині через негоду сталися аварійні відключення електроенергії

Через негоду в Київській області зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, пише УНН.

Через сильні зливи, шквали та грози в області зафіксовані масові аварійні відключення електроенергії, найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Білоцерківський та Обухівський райони

Аварійні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі. З самого ранку їм уже вдалося повернути світло для майже 67 тисяч родин. Через нові пошкодження наразі без електропостачання залишаються близько 30 тисяч споживачів.

Синоптики попереджають про подальше ускладнення погодних умов: місцями можливі грози, град та шквали до 20 м/с. Будьте обережні та тримайтеся подалі від обірваних ліній електропередач