На Київщині через негоду сталися аварійні відключення електроенергії
Київ • УНН
На Київщині через негоду зафіксовані аварійні відключення електроенергії, найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Білоцерківський та Обухівський райони. Аварійні бригади вже повернули світло майже 67 тисячам родин, але близько 30 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.
Через негоду в Київській області зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, пише УНН.
Через сильні зливи, шквали та грози в області зафіксовані масові аварійні відключення електроенергії, найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Білоцерківський та Обухівський райони
Аварійні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі. З самого ранку їм уже вдалося повернути світло для майже 67 тисяч родин. Через нові пошкодження наразі без електропостачання залишаються близько 30 тисяч споживачів.
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