На Киевщине из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии

Из-за непогоды в Киевской области зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, пишет УНН.

Из-за сильных ливней, шквалов и гроз в области зафиксированы массовые аварийные отключения электроэнергии, больше всего пострадали Бучанский, Вышгородский, Белоцерковский и Обуховский районы

Аварийные бригады энергетиков работают в усиленном режиме. С самого утра им уже удалось вернуть свет почти 67 тысячам семей. Из-за новых повреждений сейчас без электроснабжения остаются около 30 тысяч потребителей.

Синоптики предупреждают о дальнейшем усложнении погодных условий: местами возможны грозы, град и шквалы до 20 м/с. Будьте осторожны и держитесь подальше от оборванных линий электропередач