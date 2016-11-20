НА КПВВ “Майорське” прикордонники виявили наркотики, приховані в запасному колесі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Пакунки з сіро-зеленою речовиною виявили сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Майорське” прикордонники Краматорського загону. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Близько 9.20 до контрольного пункту під’їхав автомобіль “Ніссан” під керуванням громадянина України. Під час перевірки на транспортний засіб спрацювала прикордонна службова собака Бренда.
В ході здійснення поглибленого огляду у запасному колесі автівки прикордонники знайшли приховані 9 пакунків з сіро-зеленою речовиною з характерним запахом марихуани, зі слів водія по 800 — 900 грамів кожний. За даним фактом прикордонники проінформували представників Національної поліції. Проводяться подальші перевірочні заходи.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали українця, що віз наркотики до Росії.