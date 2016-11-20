НА КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили наркотики, скрытые в запасном колесе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пакеты с серо-зеленым веществом обнаружили сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Около 9:20 к контрольному пункту подъехал автомобиль "Ниссан" под управлением гражданина Украины. Во время проверки на транспортное средство сработала пограничная служебная собака Бренда.
В ходе осуществления углубленного осмотра в запасном колесе автомобиля пограничники нашли скрытые 9 пакетов с серо-зеленым веществом с характерным запахом марихуаны, по словам водителя 800-900 граммов каждый. О данном факте пограничники проинформировали представителей Национальной полиции. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.
Как сообщал УНН, пограничники задержали украинца, который вез наркотики в России.