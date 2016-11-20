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15 марта, 19:03 • 108337 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147666 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126208 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119550 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106375 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102197 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96000 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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НА КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили наркотики, скрытые в запасном колесе

НА КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили наркотики, скрытые в запасном колесе

Киев • УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пакеты с серо-зеленым веществом обнаружили сегодня в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Около 9:20 к контрольному пункту подъехал автомобиль "Ниссан" под управлением гражданина Украины. Во время проверки на транспортное средство сработала пограничная служебная собака Бренда.

В ходе осуществления углубленного осмотра в запасном колесе автомобиля пограничники нашли скрытые 9 пакетов с серо-зеленым веществом с характерным запахом марихуаны, по словам водителя 800-900 граммов каждый. О данном факте пограничники проинформировали представителей Национальной полиции. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Как сообщал УНН, пограничники задержали украинца, который вез наркотики в России.

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