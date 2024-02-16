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На кордоні зупинили третю за місяць вантажівку з контрабандними цигарками

На кордоні зупинили третю за місяць вантажівку з контрабандними цигарками

Київ • УНН

 • 25068 перегляди

Після двох попередніх затримань було перехоплено вже третю вантажівку, яка намагалася провезти сигарети через українсько-румунський кордон цього місяця.

Заблоковано чергову спробу незаконно переправити сигарети через митний кордон на Буковині Це вже третя за місяць вантажівка з контрабандними цигарками. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, пише УНН.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури протягом місяця викрито вже третю вантажівку, яка прямувала до Румунії з контрабандними сигаретами,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, вантажівка рухалась за тим самим маршрутом, що і дві попередні – на митний пост "Красноїльськ" Чернівецької митниці. Однак, під час затримання попереднього газовоза з контрабандою на 12 млн грн, організатори вирішили не ризикувати та виїхали з території Чернівецької області.

Щоб приховати злочин вантаж повезли до Закарпатської області, де на одній зі стоянок залишили цистерну з контрабандою. Після її обшуку виявлено та вилучено понад 64 000 пачок тютюнової продукції. Нагадаємо, ще дві вантажівки зі 230 тис. пачок сигарет було затримано на митному пості "Красноїльськ" Чернівецької митниці 7 та 9 лютого,

- зазначається у повідомленні.

Діяли за напрацьованою схемою: ящики з блоками тютюнової продукції перевозили у сховках бензовозів та газовозів, а для проходження митного контролю надавали документи, що прямують до Румунії без вантажу.

Керівник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський зазначив, що від початку року заблоковано незаконне переміщення понад 300 тис. пачок тютюнових виробів через митний кордон України на загальну суму понад 21 млн грн.

Наразі двом учасникам схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Вилучені тютюнові вироби та транспортні засоби арештовані.

Нагадаємо

Львів’янин намагався вивезти до Польщі понад тисячу пачок контрабандних цигарок, прихованих у конструктивних порожнинах напівпричепу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
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