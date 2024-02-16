На кордоні зупинили третю за місяць вантажівку з контрабандними цигарками

Заблоковано чергову спробу незаконно переправити сигарети через митний кордон на Буковині Це вже третя за місяць вантажівка з контрабандними цигарками. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, пише УНН.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури протягом місяця викрито вже третю вантажівку, яка прямувала до Румунії з контрабандними сигаретами,

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За даними слідства, вантажівка рухалась за тим самим маршрутом, що і дві попередні – на митний пост "Красноїльськ" Чернівецької митниці. Однак, під час затримання попереднього газовоза з контрабандою на 12 млн грн, організатори вирішили не ризикувати та виїхали з території Чернівецької області.

Щоб приховати злочин вантаж повезли до Закарпатської області, де на одній зі стоянок залишили цистерну з контрабандою. Після її обшуку виявлено та вилучено понад 64 000 пачок тютюнової продукції. Нагадаємо, ще дві вантажівки зі 230 тис. пачок сигарет було затримано на митному пості "Красноїльськ" Чернівецької митниці 7 та 9 лютого,