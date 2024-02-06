Водій вантажівки намагався вивезти понад 1000 пачок контрабандних цигарок до Польщі
Київ • УНН
Львів'янин намагався провезти до Польщі понад 1000 пачок сигарет, прихованих у конструктивних порожнинах напівпричепа, але був затриманий українськими митниками на пункті пропуску "Шегині-Медика".
Львів’янин намагався вивезти до Польщі понад тисячу пачок контрабандних цигарок, прихованих у конструктивних порожнинах напівпричепу. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, 6 лютого, у пункті пропуску "Шегині – Медика" під час митного контролю виявлено порушення митних правил.
29-річний водій із Львова намагався вивезти 1030 пачок цигарок ТМ "Compliment" та "Lifa", прихованих у конструктивних порожнинах напівпричепу.
Початково водій подав документи на переміщення паливних гранул з лушпиння соняшника, загальною вагою 22 220 кг. Втім під час огляду вантажівки працівники митниці виявили незаконний вантаж.
Тютюнові вироби було вилучено, а за порушення митних правил – складено протокол згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Додамо
Вилучений товар та напівпричіп тимчасово знаходяться під охороною, а справа буде передана до суду для розгляду
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