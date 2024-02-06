Водитель грузовика пытался вывезти более 1000 пачек контрабандных сигарет в Польшу
Киев • УНН
Львовянин пытался провезти в Польшу более 1000 пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа, но был задержан украинскими таможенниками на пункте пропуска "Шегини-Медика".
Львовянин пытался вывезти в Польшу более тысячи пачек контрабандных сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня, 6 февраля, в пункте пропуска "Шегини - Медика" во время таможенного контроля выявлено нарушение таможенных правил.
29-летний водитель из Львова пытался вывезти 1030 пачек сигарет ТМ "Compliment" и "Lifa", скрытых в конструктивных полостях полуприцепа.
Изначально водитель подал документы на перемещение топливных гранул из лузги подсолнечника, общим весом 22 220 кг. Впрочем, при осмотре грузовика работники таможни обнаружили незаконный груз.
Табачные изделия были изъяты, а за нарушение таможенных правил - составлен протокол согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Добавим
Изъятый товар и полуприцеп временно находятся под охраной, а дело будет передано в суд для рассмотрения
Контрабанда электронных сигарет: и.о. руководителя Черновицкой таможни уволен20 декабрь 2023, 11:50 • 24693 просмотра
Водитель грузовика пытался вывезти более 1000 пачек контрабандных сигарет в Польшу
Львовянин пытался провезти в Польшу более 1000 пачек сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа, но был задержан украинскими таможенниками на пункте пропуска "Шегини-Медика".
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