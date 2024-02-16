На границе остановили третий за месяц грузовик с контрабандными сигаретами
Киев • УНН
После двух предыдущих задержаний был перехвачен уже третий грузовик, который пытался провезти сигареты через украинско-румынскую границу в этом месяце.
Заблокирована очередная попытка незаконно переправить сигареты через таможенную границу на Буковине Это уже третий за месяц грузовик с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры в течение месяца разоблачили уже третий грузовик, который направлялся в Румынию с контрабандными сигаретами,
Детали
По данным следствия, грузовик двигался по тому же маршруту, что и два предыдущих - на таможенный пост "Красноильск" Черновицкой таможни. Однако, во время задержания предыдущего газовоза с контрабандой на 12 млн грн, организаторы решили не рисковать и выехали с территории Черновицкой области.
Чтобы скрыть преступление груз повезли в Закарпатскую область, где на одной из стоянок оставили цистерну с контрабандой. После ее обыска обнаружено и изъято более 64 000 пачек табачной продукции. Напомним, еще два грузовика с 230 тыс. пачек сигарет были задержаны на таможенном посту "Красноильск" Черновицкой таможни 7 и 9 февраля,
Действовали по наработанной схеме: ящики с блоками табачной продукции перевозили в тайниках бензовозов и газовозов, а для прохождения таможенного контроля предоставляли документы, что направляются в Румынию без груза.
Руководитель Черновицкой областной прокуратуры Антон Ковальский отметил, что с начала года заблокировано незаконное перемещение более 300 тыс. пачек табачных изделий через таможенную границу Украины на общую сумму более 21 млн грн.
Сейчас двум участникам схемы сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Изъятые табачные изделия и транспортные средства арестованы.
Напомним
Львовянин пытался вывезти в Польшу более тысячи пачек контрабандных сигарет, скрытых в конструктивных полостях полуприцепа.
На границе остановили третий за месяц грузовик с контрабандными сигаретами
После двух предыдущих задержаний был перехвачен уже третий грузовик, который пытался провезти сигареты через украинско-румынскую границу в этом месяце.
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