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На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку

Київ • УНН

 • 78620 перегляди

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами на ім'я 25-річної одеситки. Особу відправили до Національної поліції для розслідування ознак кримінального правопорушення.

На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку

На Закарпатті прикордонники затримали під час перетину кордону чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами на ім’я 25-річної одеситки. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у пункт пропуску Лужанка прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім’я 25-річної уродженки Одеси. Її паспорт для виїзду за кордон та повторно свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року.

З’ясувалося, у липні цього року ця людина проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з військово-обліковою спеціальністю робітник підсобний будівельних робіт.

Чітко пояснити процедуру отримання документів, виданих на жіноче ім’я чи пред’явити інші підтверджуючі документи вказана особа не змогла.

Прикордонники відмовили у пропуску на виїзд з України та направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон11.10.24, 02:18 • 19670 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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