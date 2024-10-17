На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку
Київ • УНН
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами на ім'я 25-річної одеситки. Особу відправили до Національної поліції для розслідування ознак кримінального правопорушення.
На Закарпатті прикордонники затримали під час перетину кордону чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами на ім’я 25-річної одеситки. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, пише УНН.
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Зазначається, що у пункт пропуску Лужанка прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім’я 25-річної уродженки Одеси. Її паспорт для виїзду за кордон та повторно свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року.
З’ясувалося, у липні цього року ця людина проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з військово-обліковою спеціальністю робітник підсобний будівельних робіт.
Чітко пояснити процедуру отримання документів, виданих на жіноче ім’я чи пред’явити інші підтверджуючі документи вказана особа не змогла.
Прикордонники відмовили у пропуску на виїзд з України та направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.
На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон11.10.24, 02:18 • 19670 переглядiв