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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

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17 октября 2024, 02:52  •  1550 просмотра

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Пограничники задержали мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки. Личность отправили в Национальную полицию для расследования признаков уголовного правонарушения.

На Закарпатье пограничники задержали во время пересечения границы мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в пункт пропуска Лужанка прибыл человек, который пытался выехать в Венгрию по документам, выданным на имя 25-летней уроженки Одессы. Ее паспорт для выезда за границу и повторно свидетельство о рождении были выданы только в августе-сентябре этого года.

Выяснилось, в июле этого года этот человек проходил ВВК и в военно-учетных документах значился как человек с военно-учетной специальностью рабочий подсобный строительных работ.

Четко объяснить процедуру получения документов, выданных на женское имя или предъявить другие подтверждающие документы указанное лицо не смогло.

Пограничники отказали в пропуске на выезд из Украины и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления.

На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу10 октября 2024, 23:18 • 16206 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
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