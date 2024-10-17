На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину
Киев • УНН
Пограничники задержали мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки. Личность отправили в Национальную полицию для расследования признаков уголовного правонарушения.
На Закарпатье пограничники задержали во время пересечения границы мужчину, который пытался выехать из Украины по поддельным документам на имя 25-летней одесситки. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в пункт пропуска Лужанка прибыл человек, который пытался выехать в Венгрию по документам, выданным на имя 25-летней уроженки Одессы. Ее паспорт для выезда за границу и повторно свидетельство о рождении были выданы только в августе-сентябре этого года.
Выяснилось, в июле этого года этот человек проходил ВВК и в военно-учетных документах значился как человек с военно-учетной специальностью рабочий подсобный строительных работ.
Четко объяснить процедуру получения документов, выданных на женское имя или предъявить другие подтверждающие документы указанное лицо не смогло.
Пограничники отказали в пропуске на выезд из Украины и направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления.
На Закарпатье задержали уклонистов, которые уже несколько раз пытались пересечь границу10 октября 2024, 23:18 • 16206 просмотров