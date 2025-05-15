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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" можливі затримки руху вантажівок - митники

Київ • УНН

 • 830 перегляди

17 травня у пункті пропуску "Шегині - Медика" зі сторони Польщі планують ремонт смуги руху для вантажівок. Оформлення вантажівок здійснюватиметься смугою для легкових авто.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Шегині" можливі затримки руху вантажівок - митники

17 травня на польсько-українському кордоні у пункті пропуску "Шегині - Медика" зі сторони Польщі планують ремонт смуги руху для вантажівок, тож, тут буде можливе сповільнення руху вантажівок, попередили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.

Деталі

"За інформацією польської сторони, впродовж однієї доби, 17 травня, планується ремонт смуги руху для вантажних автомобілів у пункті пропуску "Шегині - Медика" зі сторони Республіки Польща", - вказали у відомстві.

На час відновлення дорожнього полотна, як повідомляється, оформлення вантажівок буде здійснюватись смугою руху для легкових авто.

Перевізників закликали зважати на ці обставини та "обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску".

Нагадаємо

12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" був заблокований для проїзду протестною акцією польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Пізніше апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин".

Блокування українсько-польського кордону на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" було припинено.

Пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на польському кордоні розблоковано - Держмитслужба13.05.25, 23:31 • 20728 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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