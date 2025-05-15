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На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки движения грузовиков - таможенники

Киев • УНН

 • 220 просмотра

17 мая в пункте пропуска "Шегини - Медика" со стороны Польши планируют ремонт полосы движения для грузовиков. Оформление грузовиков будет осуществляться по полосе для легковых автомобилей.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки движения грузовиков - таможенники

17 мая на польско-украинской границе в пункте пропуска "Шегини - Медика" со стороны Польши планируют ремонт полосы движения для грузовиков, поэтому здесь будет возможно замедление движения грузовиков, предупредили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

"По информации польской стороны, в течение одних суток, 17 мая, планируется ремонт полосы движения для грузовых автомобилей в пункте пропуска "Шегини - Медика" со стороны Республики Польша", - указали в ведомстве.

На время восстановления дорожного полотна, как сообщается, оформление грузовиков будет осуществляться полосой движения для легковых авто.

Перевозчиков призвали учитывать эти обстоятельства и "выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска".

Напомним

12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одной в час в направлении выезда и въезда в Украину.

Позже апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин".

Блокировка украинско-польской границы на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" была прекращена.

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на польской границе разблокирован - Гостаможслужба13.05.25, 23:31 • 20711 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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