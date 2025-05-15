На границе с Польшей в пункте пропуска "Шегини" возможны задержки движения грузовиков - таможенники
Киев • УНН
17 мая в пункте пропуска "Шегини - Медика" со стороны Польши планируют ремонт полосы движения для грузовиков. Оформление грузовиков будет осуществляться по полосе для легковых автомобилей.
17 мая на польско-украинской границе в пункте пропуска "Шегини - Медика" со стороны Польши планируют ремонт полосы движения для грузовиков, поэтому здесь будет возможно замедление движения грузовиков, предупредили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.
Детали
"По информации польской стороны, в течение одних суток, 17 мая, планируется ремонт полосы движения для грузовых автомобилей в пункте пропуска "Шегини - Медика" со стороны Республики Польша", - указали в ведомстве.
На время восстановления дорожного полотна, как сообщается, оформление грузовиков будет осуществляться полосой движения для легковых авто.
Перевозчиков призвали учитывать эти обстоятельства и "выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска".
Напомним
12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" был заблокирован для проезда протестной акцией польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одной в час в направлении выезда и въезда в Украину.
Позже апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин".
Блокировка украинско-польской границы на пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" была прекращена.
Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" на польской границе разблокирован - Гостаможслужба13.05.25, 23:31 • 20711 просмотров