На кордоні з Польщею вилучили незаконні товари на 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонники вилучили партію тютюнових виробів, яку українець намагався незаконно перевезти до Польщі в автомобілі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Так, у пункті пропуску «Мостиська» здійснено огляд автомобіля RENAULT MAGNUM з причепом, який прямував до Польщі без вантажу. Під час поглибленого огляду, після часткового розбирання та монтажу деталей автомобіля, у трьох вісях та шести повітряних подушках причепа виявили партію тютюнових виробів. Громадянин України, який керував транспортним засобом намагався вивезти вказаний товар за межі митної території України, приховавши їх від митного контролю.
Цигарки, автомобіль та причеп, загальною вартістю понад 1,5 млн. грн. вилучено.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст.483 (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.