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15 марта, 19:03 • 108332 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147653 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119541 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102193 просмотра

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На границе с Польшей изъяли незаконных товаров на 1,5 млн грн

На границе с Польшей изъяли незаконных товаров на 1,5 млн грн

Киев • УНН

 • 6968 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничники изъяли партию табачных изделий, которую украинец пытался незаконно перевезти в Польшу в автомобиле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.

Так, в пункте пропуска "Мостиска" осуществлен осмотр автомобиля RENAULT MAGNUM с прицепом, следовавший в Польшу без груза. Во время углубленного осмотра, после частичной разборки и монтажа деталей автомобиля, в трех осях и шести воздушных подушках прицепа обнаружили партию табачных изделий. Гражданин Украины, который управлял транспортным средством пытался вывезти указанный товар за пределы таможенной территории Украины, скрыв их от таможенного контроля.

Сигареты, автомобиль и прицеп, общей стоимостью более 1,5 млн. грн. изъяты.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 (перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

 

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