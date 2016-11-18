На границе с Польшей изъяли незаконных товаров на 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пограничники изъяли партию табачных изделий, которую украинец пытался незаконно перевезти в Польшу в автомобиле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Так, в пункте пропуска "Мостиска" осуществлен осмотр автомобиля RENAULT MAGNUM с прицепом, следовавший в Польшу без груза. Во время углубленного осмотра, после частичной разборки и монтажа деталей автомобиля, в трех осях и шести воздушных подушках прицепа обнаружили партию табачных изделий. Гражданин Украины, который управлял транспортным средством пытался вывезти указанный товар за пределы таможенной территории Украины, скрыв их от таможенного контроля.
Сигареты, автомобиль и прицеп, общей стоимостью более 1,5 млн. грн. изъяты.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 (перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.