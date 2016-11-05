На кордоні з Польщею утворилися черги з понад 940 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на 6:00 п'ятниці на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 1570 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на 6:00 п’ятниці на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 1570 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Зокрема, 250 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску Республіка Польща:
“Рава-Руська” — 300
“Ягодин авто” — 180
“Устилуг” — 1
“Краковець” — 120
“Угринів” — 110
“Смільниця” —100
“Грушів” — 50
“Шегині” — 50
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано