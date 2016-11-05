На границе с Польшей образовались очереди из более 940 автомобилей

КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 1570 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.