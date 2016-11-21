На кордоні з Польщею у чергах застрягли 120 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у двох пунктах пропуску у Львівській області утворилися черги, в яких стояли 120 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
У Львівській області у ПП "Рава-Руська - Гребенне" своєї черги очікували 20 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 100 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.