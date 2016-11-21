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15 марта, 19:03 • 108330 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147646 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119538 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106365 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102190 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95967 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126346 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128337 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127413 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На границе с Польшей в очередях застряли 120 автомобилей - ГПСУ

На границе с Польшей в очередях застряли 120 автомобилей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 7250 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в двух пунктах пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стояли 120 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали 20 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.

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