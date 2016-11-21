На границе с Польшей в очередях застряли 120 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в двух пунктах пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стояли 120 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Во Львовской области в ПП "Рава-Русская - Гребенне" своей очереди ожидали 20 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.