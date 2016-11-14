На кордоні Хмельницької і Тернопільської областей зупиняють вантажівки - поліція
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Тернопільщина потрапила у снігову пастку, відтак далекобійників з Хмельниччини зупиняють на кордоні двох областей. Про це повідомили кореспонденту УНН у ГУ НПУ у Хмельницькій області.
Водіям-далекобійникам не рекомендують їхати у напрямку Тернополя. Рух на пропускному посту у смт Війтівці Волочиського району було перекрито у зв'язку з негодою ще вчора, 13 листопада. Сьогодні, близько 16:00 вантажівки таки поїхали на Тернопілля. А вже через годину дальнекобійників знову зупинили на кордоні двох областей.
Наразі там понад 70 автомобілей. У поліції кажуть: важковаговий і великогабаритний транспорт стоятиме у Волочиському районі щонайменше до 8-ї години ранку 15 листопада.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у смт Війтівці на Хмельниччині зупинили весь транспорт, який прямує на Тернопіль.