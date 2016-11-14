На границе Хмельницкой и Тернопольской областей останавливают грузовики - полиция
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тернопольская область попала в снежную ловушку, поэтому дальнобойщиков из Хмельницкой области останавливают на границе двух областей. Об этом сообщили корреспонденту УНН в ГУ НПУ в Хмельницкой области.
Водителям-дальнобойщикам не рекомендуют ехать в направлении Тернополя. Движение на пропускном посту в г. Войтовцы Волочисского района было перекрыто в связи с непогодой еще вчера, 13 ноября. Сегодня, около 16:00 грузовика таки поехали в Тернопольскую область. А уже через час дальнобойщиков снова остановили на границе двух областей.
Сейчас там более 70 автомобилей. В полиции говорят: тяжеловесный и крупногабаритный транспорт будет стоять в Волочиском районе как минимум до 8 часов утра 15 ноября.
Напомним, как сообщал УНН, в пгт Войтовцы Хмельницкой области остановили весь транспорт, следующий на Тернополь .