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15 марта, 19:03 • 109958 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151821 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 13:08 • 121609 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107508 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102796 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98088 просмотра

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На границе Хмельницкой и Тернопольской областей останавливают грузовики - полиция

На границе Хмельницкой и Тернопольской областей останавливают грузовики - полиция

Киев • УНН

 • 14678 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тернопольская область попала в снежную ловушку, поэтому дальнобойщиков из Хмельницкой области останавливают на границе двух областей. Об этом сообщили корреспонденту УНН в ГУ НПУ в Хмельницкой области.

Водителям-дальнобойщикам не рекомендуют ехать в направлении Тернополя. Движение на пропускном посту в г. Войтовцы Волочисского района было перекрыто в связи с непогодой еще вчера, 13 ноября. Сегодня, около 16:00 грузовика таки поехали в Тернопольскую область. А уже через час дальнобойщиков  снова остановили на границе двух областей.

Сейчас там более 70 автомобилей. В полиции говорят: тяжеловесный и крупногабаритный транспорт будет стоять в Волочиском районе как минимум до 8 часов утра 15 ноября.

Напомним, как сообщал УНН, в пгт Войтовцы Хмельницкой области остановили весь транспорт, следующий на Тернополь .

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