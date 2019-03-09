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На Київщині знайшли труп з проломленою головою

На Київщині знайшли труп з проломленою головою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У Київській області знайдено поневічений труп з проломленою головою. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У Київській області правоохоронцями було виявлено труп з тілесними ушкодженнями: черепно-мозкова травма та рублені рани голови з пошкодженням кісток черепа та головного мозку.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1. ст. 115 КК України - умисне вбивство.

Як повідомляв УНН, на 8 березня в СІЗО у Конотопі Сумської області повісився арештант, підозрюваний у вбивстві. 

Нагадаємо, в Одесі 29-річного військовослужбовця знайшли повішеним у власній квартирі. 

Українські Національні Новини

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