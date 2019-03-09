В Киевской области нашли труп с проломленной головой

В Киевской области правоохранители обнаружили труп с телесными повреждениями: черепно-мозговая травма и рубленые раны головы с повреждением костей черепа и головного мозга.

Досудебное расследование начато по ч. 1. ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Как сообщал УНН, на 8 марта в СИЗО в Конотопе Сумской области повесился арестант, подозреваемый в убийстве.

Напомним, в Одессе 29-летнего военнослужащего нашли повешенным в собственной квартире.