В Киевской области нашли труп с проломленной головой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Киевской области найден обезображенный труп с проломленной головой. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В Киевской области правоохранители обнаружили труп с телесными повреждениями: черепно-мозговая травма и рубленые раны головы с повреждением костей черепа и головного мозга.
Досудебное расследование начато по ч. 1. ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
Как сообщал УНН, на 8 марта в СИЗО в Конотопе Сумской области повесился арестант, подозреваемый в убийстве.
Напомним, в Одессе 29-летнего военнослужащего нашли повешенным в собственной квартире.