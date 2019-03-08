В Конотопі в ізоляторі повісився підозрюваний у вбивстві

Чоловік, 1972 року народження, у 2018 році був арештований за підозрою у вбивстві. До ізолятора його доставили 6 березня для участі у підготовчому судовому засіданні, призначеному на 7 березня. За кілька годин після цього чоловіка виявили у камері повішеним на простирадлі.



За попередньою інформацією на тілі покійного не виявлено слідів, які б свідчили про насильницьку смерть, окрім слідів від повішання.



Розпочато досудове розслідування за ст. 155 КК України (вбивство) з приміткою "самогубство". Крім того проводиться перевірка дотримання в ізоляторі усіх заходів безпеки та нагляду за утримуваними.



Як повідомляв УНН, у Одесі 29-річного військовослужбовця знайшли повішеним у власній квартирі.