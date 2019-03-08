В Конотопе в изоляторе повесился подозреваемый в убийстве

Мужчина, 1972 года рождения, в 2018 году был арестован по подозрению в убийстве. В изолятор доставлен 6 марта для участия в подготовительном судебном заседании, назначенном на 7 марта. Через несколько часов после этого мужчину обнаружили в камере повешенным на простыне.



По предварительной информации на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения.



Начато досудебное расследование по ст. 155 УК Украины (убийство) с пометкой "самоубийство". Кроме того, проводится проверка соблюдения в изоляторе всех мер безопасности и надзора за содержащимися.



Как сообщал УНН, в Одессе 29-летнего военнослужащего нашли повешенным в собственной квартире.