На Київщині закупили 25 тест-систем для виявлення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Київщині, у місті Бровари, розпочали закупівлю тестів на COVID-19, вже вдалось закупити перші 25 тест-систем. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
"Сьогодні нам вдалося знайти і закупити перші 25 тест-систем для швидкої діагностики на наявність коронавірусної інфекції. Найближчим часом вони будуть передані до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні", - повідомив Сапожко.
Він зазначив, що зараз ведуться перемовини з постачальниками на закупівлю цілої партії швидких тестів, які будуть розподілені між первинною ланкою та Броварською багатопрофільною клінічною лікарнею.
Нагадаємо, що у Броварах не підтвердилась підозра на коронавірус.