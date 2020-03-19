В Киевской области закупили 25 тест-систем для выявления коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киевской области, в городе Бровары, начали закупку тестов на COVID-19, уже удалось закупить первые 25 тест-систем. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
"Сегодня нам удалось найти и закупить первые 25 тест-систем для быстрой диагностики на наличие коронавирусной инфекции. В ближайшее время они будут переданы в Броварскую многопрофильную клиническую больницу", - сообщил Сапожко.
Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с поставщиками на закупку целой партии быстрых тестов, которые будут распределены между первичным звеном и Броварской многопрофильной клинической больницей.
Напомним, что в Броварах не подтвердилось подозрение на коронавирус.