На Київщині за вихідні сталося 70 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 70 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.
"У Київській області за суботу та неділю загалом сталося 70 ДТП, з них 6 ДТП з постраждалими", - сказав Жукович.
Як повідомлялося, на Київщині у ДТП за участю маршрутки та автомобіля Porsche загинуло двоє людей. Водія Porsche, який спричинив смертельну ДТП на Київщині, арештували на два місяці.
Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено.