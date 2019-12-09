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На Київщині за вихідні сталося 70 ДТП

На Київщині за вихідні сталося 70 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 70 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.

"У Київській області за суботу та неділю загалом сталося 70 ДТП, з них 6 ДТП з постраждалими", - сказав Жукович.

Як повідомлялося, на Київщині у ДТП за участю маршрутки та автомобіля Porsche загинуло двоє людей. Водія Porsche, який спричинив смертельну ДТП на Київщині, арештували на два місяці.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено.

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