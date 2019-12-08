У центрі Києва сталася масштабна ДТП: загинула 22-річна жінка, четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Подільському районі Києва сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка-пасажир, ще четверо осіб поранено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"У Києві правоохоронці з’ясовують обставини смертельної ДТП у Подільському районі. На смузі зустрічного руху відбулось зіткнення двох автомобілів. Внаслідок автопригоди загинула жінка, ще четверо осіб отримали травми різних ступенів тяжкості. Потерпілих госпіталізовано у лікарню. Розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що водій Audi рухався по проїжджій частині на Володимирському спуску. Не впоравшись із керуванням він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Skoda.
"Пасажирка Audi 1997 року народження від отриманих травм загинула на місці, а 22-річний водій отримав тілесні ушкодження. Крім цього, постраждало ще троє осіб: 38-річний водій Skoda та двоє його пасажирів 1988 та 1998 років народження. Усіх потерпілих з травмами різного ступеню тяжкості доставили у лікарню", - повідомили у поліції.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
"Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, водія автомобіля Porsche, який у місті Буча Київської області зіштовхнувся з автобусом, внаслідок чого загинуло двоє людей, суд відправив у СІЗО з альтернативою застави.
Нагадаємо, що автопригода сталася 3 грудня. Підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автобусу та допустив зіткнення, внаслідок чого двоє пасажирів рейсового автобуса загинули на місці події.