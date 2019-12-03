На Київщині у ДТП за участю маршрутки та автомобіля Porsche загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Бучі на Київщині сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Porsche, внаслідок чого загинуло 2 людини, ще 3 госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Сьогодні пообіді у місті Буча, Київської області в аварію втрапили місцеве маршрутне таксі та автомобіль Porsche", - сказано у повідомленні.
Попередньо встановлено, що водій останнього допустив зіткнення виїжджаючи з другорядної дороги. ДТП стало фатальним для двох пасажирів рейсового мікроавтобусу, ще трьох госпіталізовано.
Поліція та рятувальники Київщини працюють на місці події, слідчо-оперативна група документує дану подію.
Нагадаємо, смертельна ДТП за участі маневрового потяга та легкового автомобіля сталася на залізничному переїзді на Кіровоградщині.