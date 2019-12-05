Водія Porsche, який спричинив смертельну ДТП на Київщині, арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Водія автомобіля Porsche, який у місті Буча Київської області зіштовхнувся з автобусом, внаслідок чого загинуло двоє людей, суд відправив у СІЗО з альтернативою застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
“Шевченківським районним судом міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 400 тис. грн водієві автомобіля Porsche Cayenne, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП у місті Буча”, — сказано у повідомленні.
Цього ж дня, водія автомобіля затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 3 грудня поточного року підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автобусу та допустив зіткнення, внаслідок чого двоє пасажирів рейсового автобуса загинули на місці події.