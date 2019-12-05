Водителя Porsche, который совершил смертельное ДТП в Киевской области, арестовали на два месяца

"Шевченковским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 400 тыс. грн водителю автомобиля Porsche Cayenne, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в городе Буча", - говорится в сообщении.

В этот же день, водителя автомобиля задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких лиц).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 3 декабря текущего года подозреваемый, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров рейсового автобуса погибли на месте происшествия.