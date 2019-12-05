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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6966 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103541 просмотра

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Водителя Porsche, который совершил смертельное ДТП в Киевской области, арестовали на два месяца

Водителя Porsche, который совершил смертельное ДТП в Киевской области, арестовали на два месяца

Киев  •  УНН

 • 10812 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Водителя автомобиля Porsche, который в городе Буча Киевской области столкнулся с автобусом, в результате чего погибли два человека, суд отправил в СИЗО с альтернативой залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Шевченковским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 400 тыс. грн водителю автомобиля Porsche Cayenne, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в городе Буча", - говорится в сообщении.

В этот же день, водителя автомобиля задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких лиц).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 3 декабря текущего года подозреваемый, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров рейсового автобуса погибли на месте происшествия.

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