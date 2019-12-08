В центре Киева произошло масштабное ДТП: погибла 22-летняя женщина, четверо раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП погибла женщина-пассажир, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Подольском районе. На полосе встречного движения произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибла женщина, еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель Audi двигался по проезжей части на Владимирском спуске. Не справившись с управлением он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda.
"Пассажирка Audi 1997 года рождения от полученных травм погибла на месте, а 22-летний водитель получил телесные повреждения. Кроме этого, пострадали еще три человека: 38-летний водитель Skoda и двое его пассажиров 1988 и 1998 годов рождения. Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставили в больницу", - сообщили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
"Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Предназначено ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, водитель автомобиля Porsche, который в городе Буча Киевской области столкнулся с автобусом, в результате чего погибли два человека, суд отправил в СИЗО с альтернативой залога.
Напомним, что автопроисшествие произошло 3 декабря. Подозреваемый, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении автобусу и допустил столкновение, в результате чего двое пассажиров рейсового автобуса погибли на месте происшествия.