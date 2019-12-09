В Киевской области за выходные произошло 70 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киевской области за выходные произошло 70 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУНП в области Николай Жукович.
"В Киевской области за субботу и воскресенье всего произошло 70 ДТП, из них 6 ДТП с пострадавшими", - сказал Жукович.
Как сообщалось, в Киевской области в ДТП с участием маршрутки и автомобиля Porsche погибли два человека. Водителя Porsche, который совершил смертельное ДТП в Киевской области, арестовали на два месяца.
Напомним, в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Вследствие ДТП погибла женщина-пассажир, еще четыре человека получили ранения.